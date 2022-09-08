رسائل المصارحة والأمل من الرئيس السيسى لكل المصريين.. إنفوجراف

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة إلى المصريين يطالبهم فيها بالوقوف خلف بلادهم وليس خلف شخصه كرئيس للجمهورية أو الحكومة، ولكن دعم بلادهم في مسيرة التنمية والوقوف أمام التحديات وعدم السماح لقوى الشر بإحباطهم أو التشكيك فيما تحققه الدولة من إنجازات.
ونستعرض أبرز رسائل المصارحة والأمل من الرئيس السيسى لكل المصريين من خلال الإنفوجراف التالى:
رفضنا فرض أسعار السلع والطاقة الحقيقية لتجاوزها قدرة الناس
معالجتنا للأزمة ليست مثل الخارج ولم نعكس التكلفة الحقيقية للسلع
هدف الدولة الآن توفير كل السلع وألا تكون التكلفة زائدة عن اللزوم
أشيد بدور حقل ظهر فى توفير الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية
تكلفة تشغيل محطات الكهرباء 2 مليار دولار وتشغيل حقل ظهر ساهم فى حل الأزمة
حقل ظهر للغاز ساعد الحكومة على تسعير الطاقة بأقل من الأسعار العالمية
لو حقل "ظهر" مش موجود ما كنّاش هنقدر نشغّل محطات الطاقة
نعمل على إنشاء مراكز تحكّم فى شبكة الكهرباء بـ3 مليارات دولار
انتهاء التكريك والتعميق لقناة السويس الجديدة منتصف 2023 وازدواجها سيتحقق وفق المُخطط
الدولة ستُضاعف مجهوداتها خلال الفترة المقبلة رغم محاولات التشكيك
أحداث 2011 و2013 كان لها تأثير مدمر على الاقتصاد وكانت على حساب المستقبل
المشروعات المنفذة فى النقل وكل القطاعات ضرورية لبناء الدولة
دعم أشقاء الخليج ساعد على الاستمرار فى البناء والتنمية رغم التحديات
الدولة حريصة على توفير مخزون استراتيجى من السلع لا يقل عن 6 أشهر
مواصلة توفير السلع بأسعار مناسبة رغم ارتفاع أسعار الطاقة عالميا
حطّوا حوافز لرجال الصناعة والمُصدّرين حتى نصل للأرقام المستهدفة
توجيه الحكومة بتنظيم مؤتمر اقتصادى نهاية الشهر الجارى
هتسيبوا بلدكم يا مصريين وتتخلوا عنها؟ عايزين نشيلها علشان نعدى بيها
يا مصرى لازم كتفك يفضل فى ضهر بلدك فى كل وقت
اوعى حد يضيّع حلمك واوعى حد يحبطك ويصيبك باليأس
لو إحنا مفسدين ما كنّاش هننجح ولازم تكونوا متأكدين إن ربنا بيساعد
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