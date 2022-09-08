رسائل المصارحة والأمل من الرئيس السيسى لكل المصريين.. إنفوجراف

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة إلى المصريين يطالبهم فيها بالوقوف خلف بلادهم وليس خلف شخصه كرئيس للجمهورية أو الحكومة، ولكن دعم بلادهم في مسيرة التنمية والوقوف أمام التحديات وعدم السماح لقوى الشر بإحباطهم أو التشكيك فيما تحققه الدولة من إنجازات.

ونستعرض أبرز رسائل المصارحة والأمل من الرئيس السيسى لكل المصريين من خلال الإنفوجراف التالى:



