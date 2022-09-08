رئيس إيتيدا: فرع فودافون الدولية بالإسكندرية متميز فى تصدير الخدمات

كتبت هبة السيد

قال المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إن التعاون مع شركة فودافون للخدمات الدولية، هو أحد أبرز قصص النجاح للهيئة في جذب ورعاية الاستثمار الأجنبي في قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري ودليل دامغ على مكانة مصر المرموقة عالميا وجاذبيتها التنافسية في مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد.

وأكد محفوظ خلال فعاليات افتتاح المقر الجديد للشركة بمحافظة الإسكندرية على أن تعاون الهيئة مع شركة فودافون للخدمات الدولية وتوسعاتها في مصر يمثل إضافة جديدة لرحلة التعاون المثمرة والشراكة البناءة، مشيرا إلى أن مركز الشركة في مصر يُعد من المراكز المتميزة لمجموعة فودافون في مجال الخدمات التكنولوجية المتطورة لعملائها في مختلف دول العالم، وهو ثاني أكبر فرع للشركة من حيث عدد العاملين وحيث عمل به أكثر من 8600 موظف متخصص من الكوادر الشابة بمراكزها في القاهرة والإسكندرية.

وأضاف محفوظ : توسعات الشركات العالمية في مقرها الجديد بمحافظة الاسكندرية والذي يعول به 1000 موظف، ولدينا أيضا العديد من النماذج الناجحة من المستثمرين من الشركات العالمية بالمحافظة بما يعكس العديد من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مدينة الإسكندرية ويلقى الضوء على الإمكانات والقدرات البشرية من الشباب المؤهل رقميا ولغويا والتي تُمكنها من أن تصبح مقصدا وموقعا جاذبا لشركات التكنولوجيا العالمية.

وأشار محفوظ الى جودة وحرفية موظفي الشركة من الشباب العاملين في مجال تصدير خدمات التعهيد باللغات المختلفة، بما يؤكد على ان الهيئة على الطريق الصحيح في اطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد وخططها الاستثمارية الموجهة لتدريب وتأهيل الشباب المصري، بما يعكس صورة جيدة ومُشرفة عن مصر وبما يليق بمكانتها الرائدة دوليا في مجال خدمات التعهيد والخدمات العابرة للحدود.

جدير بالذكر أن شركة فودافون للخدمات الدولية في مصر تقوم بتصدير خدماتها بمختلف اللغات الأجنبية ومنها الانجليزية والالمانية وكذلك تقدم الشركة خدمات تكنولوجيا المعلومات ذات القيمة المضافة ومن ضمنها حلول المدن الذكية وحلول تطوير التطبيقات، والأتمتة وعلوم الروبوت والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء وغيرها من الخدمات المشتركة لمجموعة شركة فودافون وعملائها حول العالم انطلاقا من مراكزها مصر.