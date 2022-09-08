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رئاسة الجمهورية: الملكة إليزابيث الثانية كانت مثالا رفيعا يحتذى فى خدمة بلادها

الخميس، 08 سبتمبر 2022 09:15 م
رئاسة الجمهورية: الملكة إليزابيث الثانية كانت مثالا رفيعا يحتذى فى خدمة بلادها الملكة إليزابيث الثانية
كتب محمد الجالى

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تلقت رئاسة الجمهورية مساء اليوم بمزيد من الحزن والأسى نبأ وفاة "إليزابيث الثانية" ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي.
 
وتقدمت رئاسة الجمهورية باسم قيادة وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية بصادق التعازي وخالص المواساة إلى الأسرة الملكية البريطانية، وإلى المملكة المتحدة وحكومتها وشعبها الصديق. 
 
وأشارت رئاسة الجمهورية فى بيان، إلى أن الملكة "إليزابيث الثانية"  كانت مثالاً رفيعاً يحتذى في تفانيها في خدمة شعبها وبلادها على مدار أكثر من سبعة عقود، ساهمت خلالها في تقديم نموذج فريد للقيادة الملهمة، وللقيم الأخلاقية النبيلة، ولتحمل مسئوليات شرف تمثيل شعبها ووطنها باقتدار وحكمة، وللعمل الصادق من أجل مد جسور السلام والتعاون بين الشعوب والحوار بين الأديان والثقافات تعظيما للقيم الإنسانية المشتركة بين الحضارات، حتى اصبحت رمزاً محل تقدير العالم باسره. 
 
وأضاف البيان: "إن جمهورية مصر العربية، قيادة وحكومة وشعباً، إذ تعرب عن مشاطرتها للمملكة المتحدة وشعبها بالغ الحزن والألم لهذا الفقد الكبير، فإنها تدعو الله أن يلهم أسرتها وشعبها ومحبيها في بريطانيا وحول العالم الصبر والسلوان”.

رئاسة الجمهورية

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الملكة اليزابيث الثانية

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