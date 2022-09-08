اليوم السابع
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ذرة شامية وفول صويا.. بدء حصاد المحاصيل الصيفية بالمنيا

الخميس، 08 سبتمبر 2022 03:00 ص
ذرة شامية وفول صويا.. بدء حصاد المحاصيل الصيفية بالمنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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تعد المحاصيل الصيفية محاصيل استراتيجية نظرا لوجود محصول الذرة الشامية البيضاء والصفراء، وكذلك محصول الفول الصويا، وتزرع محافظة المنيا مساحات كبيرة من المحصولين فى الشمال والجنوب للمحافظة، وتتركز زراعة الفول الصويا فى جنوب المنيا بينما الذرة الشامية تنتشر فى الشمال والجنوب.

وترجع أهمية المحصولين إلى دخول الذرة الشامية فى إنتاج الخبز وعلف الماشية بينما الفول الصويا لإنتاج الزيوت، وقد بدأت محافظة المنيا فى موسم حصاد المحصولين بمختلف مراكز المحافظة استعدادا لبدء زراعة محصول البرسيم والقمح.

وقال رجب خلف، أحد المزارعين، إن المحافظة تزرع مساحة كبيرة من الذرة الشامية، والتى تزيد عن 200 ألف فدان للذرة البيضاء ومنها جزء يقدر بنحو من 40 إلى 50 ألف فدان ذرة صفراء، وتلك المساحة تتنوع فيها الأصناف لزيادة إنتاج الفدان.

وأضاف أن المحافظة تستحدث طرق حديثة فى الزراعة، خاصة أن مديرية الزراعة تولى اهتماما كبيرا بالمحاصيل الصيفية خاصة المحصولين أولا لقصر عمر المحاصيل الصيفية فى الأرض، بالإضافة إلى أنها محاصيل استراتيجية مهمة للغذاء،  والذى يؤكد ذلك استخدام تقاوى عالية الإنتاجية للفدان.

أما بدر إبراهيم أحد المزارعين من مركز مطاى فقال إن محصول الذرة والفول الصويا محاصيل تقليدية لا يمكن الاستغناء عنها وهى تزرع بعد محصول القمح والبرسيم وعمرها فى الارض لا يتجاوز 3 شهور، ثم تعود الدورة الزراعية من جديد.

وأضاف أن موسم الحصاد بدأ للمحصولين وسط فرحة كبيرة للمزارعين خاصة مع زيادة انتاحية الفدان وجودة المحصول هذا العام.

الذرة-الشامية-(1)

الذرة-الشامية

 

الذرة-الشامية-(2)
الذرة-الشامية

 

الزراعات
الزراعات

 

محاصيل-المنيا
محاصيل المنيا

 


مديرية الزراعة

زرعة المنيا

الذرة الشامية

الفول الصويا

اخبار المنيا

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