حشود كبيرة أمام قلعة بالمورال وقصر باكنجهام لإظهار الدعم للملكة إليزابيث

كتبت ريهام عبد الله

تجمعت حشود كبيرة خارج قلعة بالمورال، لإظهار الدعم للملكة اليزابيث، بعد إعلان قصر باكنجهام، أن الأطباء قرروا إبقائها تحت الإشراف الطبى.

وتجمعت الحشود خارج القلعة الملكية في أبردينشاير، بينما وصل أبناء الملكة اليزابيث وأحفادها ليكونوا معها بعد أن قال الأطباء إنهم قلقون على صحتها، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

ووضعت الشرطة حواجز لأفراد الجمهور للوقوف وراءهم وهم يظهرون دعمهم للملكة، وتم إبعاد الحشود عن بوابات القلعة مع وصول أفراد العائلة المالكة إلى بالمورال لرؤية الملكة اليزابيث.



تأمين قلعة بالمورال



تجمعات أمام قصر باكنجهام



حشود فى قلعة بالمورال



حواجز أمنية

كما تتجمع الحشود خارج قصر باكنجهام، رغم عدم تواجد الملكة به، حيث يأتي الشعب البريطاني في جميع أنحاء البلاد لإظهار دعمهم، وتنتظر الحشود المتزايدة بالخارج المزيد من الأخبار حول صحة الملكة بعد بيان صادر عن قصر باكنجهام بعد ظهر اليوم.

وجاء في البيان: "بعد مزيد من التقييم هذا الصباح ، أعرب أطباء الملكة عن قلقهم على صحة جلالة الملكة وأوصوا ببقائها تحت إشراف طبي.

إن التصريح المتعلق بصحة الملكة نادر للغاية ويشير إلى أن الوضع خطير للغاية، ومما يثير القلق أيضًا أن جميع أبنائها والأمير ويليام إما موجودون بالفعل هناك أو في طريقهم للقلعة.