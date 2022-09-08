حبس عامل 4 أيام لاتهامه بالشروع فى قتل صاحب ورشة فى الوراق

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالشروع في قتل صاحب ورشة خياطة بسلاح أبيض في منطقة الوراق بالجيزة، نتيجة خلافات بينهما لتشوبه المصاب سمعة شقيقة المتهم .

وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة والاستعلام عن الحالة الصحية للمجنى عليه لاستحوابه، ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة بإصابة صاحب ورشة خياطة بعدة جروح نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في منطقة الوراق.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المتهم اعتدى على المجني عليه بسلاح أبيض، لتشويه المتهم سمعة شقيقته، وتمكن رجال المباحث بإشراف المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق من ضبط المتهم وسلاح الجريمة.

تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتهم، وإحالته إلى النيابة للتحقيق التي أمرت بما سبق.