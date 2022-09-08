جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية سندوة بمركز الخانكة.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت جامعة بنها، قافلة طبية بقرية سندوة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية.

وجاءت القوافل، برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وبالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع كلية التمريض ا.د فاتن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووحدةُ السكان بالمحافظة، ووحدة حقوق الانسان.

وأكد الدكتور جمال سوسة، على الدور الهام الذي تقوم به جامعة بنها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال مشاركتها في كافة المبادرات الرئاسية ومنها مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، مشيراً إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار زيادة الترابط بين الجامعة والمجتمع ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتفعيلًا لدور الجامعة في رعاية أبناء الإقليم من خلال القوافل المتكاملة للقرى الأكثر احتياجا.



القافلة الطبية



القافلة الطبية



القافلة الطبية



القافلة الطبية



القافلة الطبية



القافلة الطبية

وقالت الدكتورة نرمين عدلي، إن القافلة الطبية شارك فيها أطباء في تخصصات الباطنة العامة، والأطفال، وتم الكشف علي 138 حالة أطفال، والكشف علي 137 حالة باطنة، كما شملت القافلة تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والعنف ضد المرأة.

يذكر أن القرية تفتقر لكثير من الخدمات خاصة الصحية وبناءً علي دراسة وطلب أهالى القرية تم الاستجابة وتنظيم القافلة لإجراء الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج مجانا.