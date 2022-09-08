تعرف على الأكل الصحى خلال فترة المراهقة

كتبت نهير عبد النبى

يعد تناول الطعام الصحي جزءًا مهمًا من نمط الحياة الصحى وهو أمر يجب تعليمه فى سن مبكرة، حيث يشجع الأطباء دائما على الاهتمام بالتغذية السليمة للمراهقين خصوصا فترة دخول المدارس وبداية الدراسة، فهى من أهم فترات حياتهم، وفيها يتم النمو الصحى والبلوغ، وحسب ما ذكره موقع hopkinsmedicine هناك بعض الإرشادات العامة لمساعدة ابنك المراهق على تناول طعام صحي وهى:

- تناول 3 وجبات فى اليوم مع وجبات خفيفة صحية.

- زيادة الألياف فى النظام الغذائى وتقليل استخدام الملح.

- اشرب ماء حاول تجنب المشروبات التى تحتوى على نسبة عالية من السكر، يمكن أن يحتوى عصير الفاكهة على الكثير من السعرات الحرارية ، لذا قللي من تناوله للمراهق.

- الفاكهة الكاملة هي الخيار الأفضل دائمًا.

- تناول وجبات متوازنة.

- عند الطهي لطفلك المراهق ، حاولي الخبز أو الشواء بدلاً من القلي.

- تأكد من أن ابنك المراهق يراقب (ويقلل ، إذا لزم الأمر) ما يتناوله من السكر.

- تناول الفاكهة أو الخضار كوجبة خفيفة.

- قلل من استخدام الزبدة .

- تناول المزيد من الدجاج والسمك، قلل من تناول اللحوم الحمراء ، واختر القطع الخالية من الدهون عندما يكون ذلك ممكنًا.

- تناول الألبان.. تعتبر منتجات الألبان والعديد من الأطعمة المصنوعة من الحليب جزءًا من هذه المجموعة الغذائية ركز على المنتجات الخالية من الدهون أو قليلة الدسم ، وكذلك تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم.

- تناول البروتين.. اختر اللحوم والدواجن قليلة الدسم أو قليلة الدهن قم بتغيير روتين البروتين الخاص بك اختر المزيد من الأسماك والمكسرات والبذور والبازلاء والفاصوليا.

- الزيوت ليست مجموعة غذائية، لكن بعضها، مثل زيوت الجوز، يحتوي على عناصر غذائية أساسية ويمكن تضمينها في النظام الغذائي البعض الآخر، مثل الدهون الحيوانية ، صلبة ويجب تجنبها.

- يجب تضمين التمارين والنشاط البدني اليومي في خطة غذائية صحية.