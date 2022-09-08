تطوير ورفع كفاءة حدائق المنتزه أول ضمن مبادرة" 100 مليون شجرة "بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قام حى المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حى المنتزه، برفع كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق الحى، من خلال زراعة عدد 890 شجرة، ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.

وأعلن حى المنتزه أول، أن إدارة الحدائق، قامت بزراعة ورفع كفاءة واعادة زراعة احواض بئر مسعود بالجزيرة الوسطى، وتم زراعة 100 عود كوكنتا، وإعادة زراعة أحواض محمد نجيب بنحو 150 عود هبسكس وتفلة، واستمرت أعمال الصيانة والرش بحديقة دوران السيوف، وكذلك زراعة 100 اكاليفا و20 بتسبورم بالجزيرة الوسطى بشارع مصطفى كامل ، و270 شجيرة، كما تم زراعة 250 شجرة حديقة رامادا، و150 شجرة أحواض محمد نجيب، و100 شجيرة بير مسعود، و150 شجرة ديوان عام، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

ويأتى ذلك فى إطار تكليفات، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام برعاية المسطحات الخضراء والارتقاء بالمستوى الجمالى والحضارى، بنطاق أحياء ومراكز الإسكندرية.



تطوير ورفع كفاءة حدائق حي المنتزه أول



تطوير ورفع كفاءة حدائق حي المنتزه أول



تطوير ورفع كفاءة حدائق حي المنتزه أول