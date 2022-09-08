قصة عمارة "توريل" عمرها 105 سنوات مبنية بدون أساسات فوق صهريج بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

عندما تمر بشارع فؤاد مع تقاطع البطالسة بقلب الإسكندرية عروس البحر المتوسط، حتى تأخذ الرهبة قلبك، عند إحدى العمارات ذات التراث المعمارى المميز، ولا تتخيل أن تلك العمارة التي تتكون من 4 طوابق ذات البناء الفريد، تم بناؤها بدون أساسات منذ 105 سنوات، وليس ذلك فقط بل يوجد أسفلها صهريج وكانت مخبأة في الحرب العالمية.

يرجع تاريخ عمارة "توريل" فى عام 1882 كانت قطعة الأرض المحصورة بين شارع بنى العباس وشارع فؤاد وشارع البطالسة وشارع نوح افندى، مملوكة لخواجة يدعى شيكولانى، الذي قام ببيعها، إلى البارون الفريد منشا، الذي قام ببناء عمارة توريل، وعمارة أخرى مجاورة لها .

وقامت عائلة توريل في 1917 بشراء تلك العمارة، والتي كانت تعمل في الاستثمار العقاري والأراضي باسم شركة العقارات ذات الإيرادات، يمتلكها شقيقان هما فيكتور توريل، ورفائيل توريل ، وعلما عند شرائهما من البارون الفريد، الذي قام ببناء العمارة عندما وضع الأساسات، فوجئ بصهريج مياه يوجد به مياه كان يعود تاريخه إلي مئات السنين، وكان يسمي في ذلك الوقت صهريج صفوان، ورفض المهندس الذي يقوم بأعمال البناء، هدم الصهريج المكون من طابقين، وقائم علي أعمدة رخامية، فقرر إنشاء خريطة هندسية بين العمارة والأخري المجاورة لها، بتوزيع الأحمال على الصهريج بين العمارتين، وعلى جانبي العمارة، وترك مدخل الصهريج فى ممر بين العمارتين .

واشتهرت العمارة باسم توريل، وهم عائلة فرنسية الأب إلى توريل والأبناء هم، رافائيل توريل، وفيكتور توريل، وأندريه توريل، ورينيه توريل، وهذه العائلة كانت من أكبر تجار الأقطان فى بورصة مينا البصل، ويملكون كثيرا من محالج القطن، وشركة عقارية للبناء وتقسيم الأراضى شركة العقارات ذات العائد، وقامت عائلة توريل أيضا بإنشاء شركة الأقطان المتحدة سنة 1919 بمبلغ ربع مليون جنيه، والذي وصل بعد ذلك إلى مليون جنيه سنة 1943كما قاموا بإنشاء شركة معامل الحليج والزيوت المتحدة سنة 1923 فى مدينة ميت غمر، وفرعها بالإسكندرية، وكذلك شركة أراض بالدقهلية المنشأة لحى توريل فى المنصورة، وتم بيع عمارة توريل والعمارة المجاورة لها إلي فؤاد جرجس إبراهيم، أما الآن فيوجد بعمارة توريل، مقرا لإحدى شركات المطاحن المصرية، وعدد من الشقق السكنية .





عمارة-توريل







عمارة-توريل-بالاسكندرية







عمارة-توريل-عمرها-105-سنة







عمارة-توريل-فى-الاسكندرية



