تجديد حبس مدمن لاتهامه بسرقة مروحة من داخل مسجد بحلوان

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات، حبس شاب يتعاطى المواد المخدرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مروحة من داخل مسجد فى منطقة حلوان بالقاهرة.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

وتمكن رجال المباحث، من القبض على شاب أثناء قيامه بسرقة مروحة من داخل مسجد فى حلوان، وتبين أن الشاب مدمن للمواد المخدرة، وارتكب واقعة السرقة لشراء جرعة هيروين، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا من أحد الأهالي مفاداه ضبط لص أثناء سرقة مروحة من داخل مسجد بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين قيام عاطل بسرقة مروحة من داخل مسجد، وقيامه ببيعها لعامل مقهي بمبلغ 80 جنيها، وتحفظت قوات الشرطة علي المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.