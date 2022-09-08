تجديد حبس شاب قتل شقيقه بجرح نافذ بالرقبة بمسكنه فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مركز الزقازيق، شاب، لاتهامه بقتل شقيقه الأصغر ذبحًا داخل مسكن الأسرة في قرية النخاس التابعة لمركز الزقازيق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطارا بالعثور على شاب مقتولا داخل مسكنه بقرية النخاس دائرة مركز شرطة الزقازيق.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط البحث الجنائي، إلى موقع البلاغ وتبين العثور على" كريم أ ع ف"20 عاما داخل مسكنه جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالراقبة، وتم التحفظ على الجثمان، لحين وصول النيابة العامة لإجراء المعاينة.

فيما يجرى ضباط البحث الجنائي التحريات الأولية، وجارى سماع أقوال أسرة المجنى عليه، وتبين من أقوال شقيقه أنه دخل عليه الغرفة وجده مذبوحا، فيما جارى انتداب خبراء الأدلة الجنائية لموقع البلاغ.

وتبين أن صاحب البلاغ هو المتهم بقتل شقيقه، وأنه قد أنهى حياته إثر خلافات بينهما وأبلغ الشرطة محاولًا غبعاد الشبهة عنه، قبل ضبطه، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبسه على ذمة التحقيقات.