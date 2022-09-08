"الرى" تنفذ تبطين ترعة فى القليوبية بالچيوسيل.. صور

كتبت أسماء نصار

تنفذ وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى الإدارة العامة للتوسع الأفقى والمشروعات بشرق الدلتا بالزقازيق عملية تأهيل وتبطين ترعة عرب فودة بهندسة رى شبرا زمام الإدارة العامة لرى القليوبية بقطاعات من الرمل المثبت بالأسمنت والچيوسيل والخرسانة العادية.

يأتى فى ضوء استخدام الطرق الحديثه لتبطين الترع وحرص وزارة الموارد المائية والرى، على ادخال التكنولوجيا الحديثة لانجاز أعمال تبطينالترع فى أسرع وقت لما للتبطين من أهمية فى الحفاظ على شكل وأبعاد ومناسيب القطاع العرضى للمجرى المائى والحفاظ على مياه الرىفى المجارى المائية، كما ونوعا ورفع كفاءة استخدام وحدة المياه وتقليل الفواقد خلال شبكه الترع.

والجيوسيل هو عبارة عن شبكات من خلايا ثلاثية الأبعاد مكونة من شرائط مصنوعة من مواد بوليمرية عالية الجودة، يتم لحام هذه الشرائط مع بعضها باستخدام تقنيات الموجات فوق الصوتية لتشكيل هذه الشبكات وخلاياها على شكل خلايا النحل بعد ملء هذه الخلايا بالخرسانة العادية والانتهاء من مراحل الجفاف يحدث تلاصق شديد مع جدار الخلايا الخشنة لتتحول هذه الشبكات إلى سطح قوى والتى تعمل بنظريهالاحجام المتداخله ثلاثية الأبعاد، ويتحمل هذا السطح المكون من شبكات خلايا مملؤة بالخرسانه العادية الأحمال العالية حيث توزع الأحمال تلقائيا إلى العديد من الاتجاهات على الجدران المحيطة للخلية بكامل ارتفاعها ما يزيد من قوة التحمل حتى يصل أقل ما يمكن عنه السطح السفلى للخلايا.