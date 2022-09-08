بعد شهيد الشهامة.. ارتفاع ضحايا حريق محرم بك إلى حالتى وفاة

الاسكندرية أسماء على بدر

ارتفع عدد ضحايا حريق محرم بك وسط الإسكندرية إلى حالتي وفاة، بعدما توفى محمد السيد محمد على صادق 47 سنة، أحد المصابين داخل إحدى مستشفيات الإسكندرية، وهي التى قد نقل على إثرها أمس نتيجة إصابته بأزمة قلبية.

وبحسب شهود العيان، فإن الرجل الأربعيني قد نقل إلى المستشفى نتيجة أزمة قلبية لخوفه على أسرته بسبب اندلاع الحريق إلا أنه قد أتى لهم خبر وفاته اليوم ويجرى إنهاء الأوراق لدفنه.

وتلقت مديرية الصحة بالإسكندرية، إخطارا من مستشفى جمال حمادة، بوفاة محمد السيد محمد على صادق، 47 سنة، إثر دخوله المستشفى ضمن مصابي حادث حريق محرم بك أمس، حيث أصيب بأزمة قلبية تسببت في وفاته.

ويأتي ذلك بعدما لقى شاب يدعى عبدالحميد مدين، 24 سنة، مصرعه أمس، وعرف إعلاميا بـ«شهيد الشهامة» بسبب مصرعه خلال محاولات إنقاذ من كانوا بداخل الحريق، ويصبح بذلك إجمالي ضحايا حريق محرم بك وسط الإسكندرية، حالتي وفاة و5 إصابات.

وكان بلاغ ورد لقسم شرطة محرم بك يفيد بنشوب حريق بأحد العقارات بشارع بوالينو، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة 3 سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق بمحل أحذية أسفل عقار بالشارع المشار إليه وامتداد النيران إلى شقة بالطابق الأول علوى، ما أدى لتفحمهما وتصاعد ألسنة الدخان والنيران.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بواسطة 5 سيارات إطفاء جهودها للسيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتداد النيران إلى المحال المجاورة.