اليوم السابع
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بدء تظلمات الدور الثانى للثانوية الأزهرية يوم السبت ولمدة أسبوعين

الخميس، 08 سبتمبر 2022 04:34 م
بدء تظلمات الدور الثانى للثانوية الأزهرية يوم السبت ولمدة أسبوعين قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على

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حدد قطاع المعاهد الأزهرية موعد بدء التظلمات على نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية 2021-2022 ، من يوم السبت 10 سبتمبر، وتستمر لمدة أسبوعين، في 198 مكتبا لتلقي قبول التظلمات بجميع الإدارات التعليمية بالأزهر، وتبلغ قيمة رسوم الطعن علي المادة 100 جنيه فقط، وتم استحداث تسديد الرسوم إلكترونيا. 
 
وكان اعتمد قد محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها ( ‏العلمي– الأدبي) والشعبة الإسلامية، وكذا معاهد فلسطين الأزهرية، للعام الدراسي 2021/2022م‎.‎
 
وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للقسم العلمي 62.20 %، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي ‏‏66.13%، بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 64.80 %، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏61280 طالبًا وطالبة، حضر منهم 57645 بينما بلغت نسبة النجاح العامة للدورين لشهادة الثانوية  لمعاهد فلسطين 93.06% من إجمالي عدد ‏المتقدمين للامتحان، و100% لنتيجة شعبة العلوم الإسلامية.
 
وقدم وكيل الأزهر التهنئة للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية القادمة، كما وجه الشكر لكل  القائمين على العملية التعليمية ودورهم الكبير في نجاح منظومة الامتحانات، كما وجه بنشر النتيجة على بوابة ‏الأزهر من خلال هذا  الرابط
https://natiga.azhar.eg/secondary2nd2022.html

 


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