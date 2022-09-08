بدء تظلمات الدور الثانى للثانوية الأزهرية يوم السبت ولمدة أسبوعين

كتب لؤى على

حدد قطاع المعاهد الأزهرية موعد بدء التظلمات على نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية 2021-2022 ، من يوم السبت 10 سبتمبر، وتستمر لمدة أسبوعين، في 198 مكتبا لتلقي قبول التظلمات بجميع الإدارات التعليمية بالأزهر، وتبلغ قيمة رسوم الطعن علي المادة 100 جنيه فقط، وتم استحداث تسديد الرسوم إلكترونيا.

وكان اعتمد قد محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها ( ‏العلمي– الأدبي) والشعبة الإسلامية، وكذا معاهد فلسطين الأزهرية، للعام الدراسي 2021/2022م‎.‎