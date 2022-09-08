اليوم السابع
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انقلاب سيارة محملة بالبيض بالطريق الصحراوى الغربى فى قنا.. صور

الخميس، 08 سبتمبر 2022 03:12 م
انقلاب سيارة محملة بالبيض بالطريق الصحراوى الغربى فى قنا.. صور انقلاب السيارة
قنا صابر سعيد

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انقلبت سيارة نقل محملة بالبيض، اليوم الخميس، على الطريق الصحراوى الغربى بقنا، بجوار الشركة اليابانية دون إصابات بشرية.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة محملة بالبيض على الطريق الصحراوى الغربى بقنا، بجوار الشركة اليابانية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية إلى موقع الحادث ورفع المخلفات من الطريق لتيسير حركة سير السيارات على الطريق الصحراوي.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

 

 

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