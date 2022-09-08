اليوم السابع
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الأطباء: نظر قضية أطباء أطفال قنا أمام محكمة الاستئناف الثلاثاء المقبل

الخميس، 08 سبتمبر 2022 02:15 م
الأطباء: نظر قضية أطباء أطفال قنا أمام محكمة الاستئناف الثلاثاء المقبل نقابة الأطباء
كتبت: آية دعبس

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قالت النقابة العامة للأطباء، إن محكمة استئناف قنا تنظر مجدداً الثلاثاء المقبل 13 سبتمبر، القضية المعروفة إعلامياً بقضية أطباء أطفال قنا والتى أصدرت محكمة جنح قنا، حكمها فيها بمعاقبة 15 طبيبا وطبيبة بالحبس لمدة عامين.

وأكد المستشار القانوني لنقابة الأطباء أنه سيقوم بالحضور عن نقابة أطباء مصر أمام محكمة استئناف قنا الثلاثاء القادم مؤكداً جاهزية النقابة للدفاع والمرافعة بعد أن قام بالإطلاع على تقرير اللجنة الثلاثية الذى أعدته مصلحة الطب الشرعى.

من ناحيته قال الدكتور أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية أن نقابة أطباء مصر تتابع هذه القضية منذ تواصل أطباء قنا معها في مايو العام الماضي، وتابع الفريق القانوني لنقابة الأطباء القضية في جميع مراحلها وخلالها قام الفريق القانوني بالتنسيق مع محامين الأطباء من خارج النقابة، وحضر المستشار القانوني لنقابة الأطباء جلسة الإستئناف بقنا نوفمبر الماضي وتابع مع الأطباء حضورهم أمام لجنة الطب الشرعي منسقا مع محامي الأطباء الخاص.

يذكر أن تفاصيل الواقعة تعود لعام 2018 حيث تم ولادة توأم ناقص النمو بعد أسبوع من الشهر السادس للحمل بإحدى المستشفيات الخاصة بقنا وتوفي الطفل وتم تحويل الطفلة إلى قسم الحضانات بمستشفى قنا العام، وفي الأخيرة قام الأطباء بمتابعة الطفلة ورعايتها على مدار شهر كامل وفقهم الله خلالها من إنقاذ حياة الطفلة، وبعد خروج الطفلة من المستشفى بخمسة شهور كاملة فوجئ الأطباء بوالدة الطفلة تتقدم ضدهم ببلاغ تتهمهم فيه بتسببهم في فقدان الطفلة لبصرها.


نقابة الاطباء

قضية اطباء قنا

اطباء قنا

الاخطاء الطبية



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