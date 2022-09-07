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عدسة "اليوم السابع" ترصد الغروب على ضفاف النيل فى بلاد الدهب والسحر والجمال

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 06:50 م
عدسة "اليوم السابع" ترصد الغروب على ضفاف النيل فى بلاد الدهب والسحر والجمال الغروب فى أسوان
كتب: أحمد جمعة تصوير/ ماهر إسكندر

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رصدت عدسة "اليوم السابع" جمال لحظة الغروب فى محافظة أسوان بالتقاط صورة تبرز جمال نهر النيل الذى يميز مدينة الدهب والسحر والجمال وهى الصفات التى تطلق على المحافظة الحدودية مع جمهورية السودان الشقيقة، وتعتبر أحد أبرز المحافظات التي تستقطب السياح خلال فصل الشتاء.

وتعود تسمية "أسوان" على المحافظة لأيام المصريين القدماء حيث أطلق عليها اسم "سونو" ومعناها السوق، ثم حرفت لتصبح بالاسم الحالى أسوان، ويعد معبد أبو سمبل الذى شيده الملك رمسيس الثانى أهم المزارات الأثرية التى تزخر بها أسوان وتحدث بها ظاهرة التعامد التى تجذب عيون العالم مرتين بالعام.

النيل-فى-اسوان
النيل فى اسوان

وتتواجد فى أسوان معابد فيلة وهي من أبرز المناطق الاثرية أيضا حيث تضم عدة معابد تعود تاريخها إلى عهد الملك تحتمس الثالث أبرزها معبد ايزي، بالإضافة لمعبد كوم أمبو الذى يعود إلى العصر الرومانى وكان له النصيب الأكبر فى الاكتشافات الأثرية هذا العام.

وتعد محافظة أسوان هى المصدر الأول للمياه والكهرباء فيها أكبر مشروع فى تاريخ وزارة الرى السد العالى وبحيرته الصناعية التى تعد أكبر بحيرة صناعية بالعالم وتعد بنك مصر المائى.

وتتميز محافظة أسوان بالسياحة الثقافية والعلاجية فالرمال تعد مقصد لمرضى الروماتيزم وأمراض العظام وخير دليل على لك مقبرة الأغا خان التى تعكس أهمية المحافظة فى السياحة العلاجية.


ساعات الغروب في اسوان

الغروب في اسوان

محافظه اسوان

الشتاء في اسوان

معالم اسوان



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