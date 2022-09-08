انطلاق دورة "أساسيات أعمال المكتب الفنى" فى نقابة المهندسين بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى ولجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة الدكتور مصطفى الحضرى ولجنة الشباب برئاسة المهندس محمد قبيصى، دورة تدريبية بعنوان "أساسيات أعمال المكتب الفنى" مجانا لتحديثه التخرج ضمن مبادرة الشباب.

وحاضر فى الدورة التدريبية المهندس مصطفى السباعي، وحضر فى الدورة 170 مهندسا تخصص مدنى وسط تفاعل كبير مع المحاضر والمادة العلمية المميزة المقدمة للمتدربين.

يذكر أن نقابة المهندسين بالإسكندرية ولجنة العلوم الهندسية والتدريب ولجنة الشباب أطلقت مبادرة الشباب لتأهيل المهندسين لسوق العمل بعقد سلسلة دورات تدريبية مجانية ومنها بأسعار مخفضة لطلاب الهندسة لحديثى التخرج وذلك خلال مؤتمر الشباب الأول.