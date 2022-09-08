"المنفي" يبحث مع المبعوث الفرنسي لدى ليبيا توطيد العلاقات بين البلدين

كتب: أحمد جمعة

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبى، محمد المنفي، اليوم الخميس المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا "بول سولير"، بحضور السفيرة الفرنسية لدى ليبيا "بياتريس لوفرابير دوهيلين".

وسلم المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا خلال اللقاء لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، رسالة خطية من الرئيس الفرنسي "مانويل ماكرون".

وعبر المبعوث، عن تطلعه والشعب الفرنسي للمزيد من التعاون على كافة الأصعدة، لتوطيد العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن الرئيس الفرنسي يأمل أن يلتقي رئيس المجلس الرئاسي، خلال الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة القادمة.