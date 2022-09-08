المشدد 5 سنوات لعامل قتل شقيقه لرفضه بيع منقولات المنزل بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار الدكتور إيهاب السعدنى وسكرتير الجنايات مينا منصور، بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم "ح.ش.م" عامل، لاتهامه بقتل المجني عليه "س.ش.م".

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 9471 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد ببلاغ بمشاجرة بين المتهم وبين شقيقه بدائرة القسم، وتم نقل المجني عليه إلي إحدى المستشفيات بدائرة القسم مصاب .

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، أنه علي إثر نشوب مشادة كلامية بين المتهم "ح.ش.م" عامل، وبين والده أمام محل سكنهم حال توقفهم بالطريق العام، بسبب رغبة المتهم في بيع بعض المنقولات من المسكن لمروره بضائقة مالية، وعند حضور شقيقه المجني عليه "س.ش .م" وعاتبه علي ذلك لعدم بيع منقولات المسكن، آثار حفيظة المتهم فقام علي أثرها بالدلوف إلي المسكن، وأحضر سلاحا أبيض سكين، وتعدي علي شقيقه بطعنة في الصدر أودت بحياته، وتركه وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه، وبحوزته السلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة، قررت إحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.