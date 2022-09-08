القبض على المتهم الهارب من مؤبد فى مقتل شاب بالمنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

تمكنت وحدة مباحث مباحث بندر شبين الكوم بقيادة الرائد أحمد عرفة رئيس مباحث قسم شبين الكوم والرائد عمرو سعد الله معاون مباحث قسم شبين الكوم، من القبض علي متهم هارب من حكم بالمؤبد فى قضية قتل شاب .

تلقى اللواء حازم سامى، مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث بنظر شبين الكوم من القبض على المتهم الهارب الذي تم الحكم عليه 25 عاما المقيم بالحي القبلي الذي قام بقتل المهندس الشاب حازم أمجد حماد.

وتم ضبط المتهم بمسكنه بعد تحريات المباحث والبحث عنه بمعرفة مباحث شبين الكوم، وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.