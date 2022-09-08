الصدام الأول.. البيت الأبيض يحذر تراس من التراجع عن بروتوكول أيرلندا الشمالية

كتبت: نهال أبو السعود

حذر البيت الأبيض ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا في يوم عملها الثاني من الجهود المبذولة للتراجع عن بروتوكول ايرلندا الشمالية، وفقا لصحيفة الجارديان.

جاء التحذير من المنصة في غرفة الإحاطة بالبيت الأبيض ، حيث سئلت المتحدثة كارين جان بيير عن أول مكالمة هاتفية لرئيسة وزراء بريطانيا الجديدة مع جو بايدن وما إذا قد تمت مناقشة صفقة تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ولم يتم ذكر ايرلندا الشمالية في السؤال الا ان متحدثة بايدن طرحت الأمر.

قالت جان بيير: "لا يوجد ارتباط رسمي بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبروتوكول أيرلندا الشمالية ، كما قلنا ، لكن الجهود المبذولة للتراجع عن بروتوكول أيرلندا الشمالية لن تخلق بيئة مواتية ، وهذا هو الأساس الذي نحن فيه في الحوار"، وتابعت: "لا يفضي إلى صفقة تجارية"

البروتوكول هو اتفاق المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي حول كيفية تربيع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع حدود مفتوحة بين البلدين التي أنشأتها اتفاقية الجمعة العظيمة للسلام لعام 1998. ساعدت الولايات المتحدة في التوسط في تلك الاتفاقية وهناك معارضة شديدة من الحزبين لأي خطوة قد تعرضها للخطر.

وفقا للجارديان، دعم تراس الحازم للدفاع الأوكراني مرحب به في واشنطن ، لكن موقفها من البروتوكول ينظر إليه على أنه مصدر إزعاج كبير في العلاقات الثنائية.

فوجئ البيت الأبيض بإعلان تراس في مايو ، عندما كانت وزيرة للخارجية ، أن الحكومة ستمضي قدما في تشريع سيعيد كتابة أجزاء من البروتوكول ، بطريقة تعتبر على نطاق واسع انتهاكًا للقانون الدولي. كان بوريس جونسون قد أكد لفريق بايدن أنه لم يتم اتخاذ أي قرار.

وردا على سؤال عما إذا كان بايدن وتراس سيجتمعان في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر ، قالت جان بيير: "ليس لدينا اجتماع أو أي شيء من هذا القبيل لنقرأه في هذا الوقت".