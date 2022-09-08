الصحة تكشف عن الخدمات المقدمة بالمعامل المركزية للمواطنين.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات التى تقدمها ادارة المعامل المركزية بالوزارة وقالت أنها كثيرة ومتنوعة وتتضمن:-

١- التحاليل الطبية الروتينية

٢- التحاليل الخاصة بالأغذية والمياة

٣- الخدمات المقدمة لحديثى الولادة " تحليل عينات الغدة الدرقية وأمراض التمثيل الغذائى ومؤخرا تم اضافة 19 تحليل بهدف تقليل الاعاقة عند الاطفال

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن المعامل المركزية تحتوى علي عدد من الأقسام مثل قسم الفيروسات ومعامل الوبائيات لحالات التسمم وقسم التراخيص المعنى بتراخيص المعامل بعد استيفاء الاشتراطات .