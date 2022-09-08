الشرطة الكندية تعتقل المشتبه به الثاني فى تنفيذ هجمات الطعن

كتب أحمد عرفة

اعتقلت الشرطة الكندية المشتبه به الثاني في تنفيذ هجمات طعن التي خلفت عشرات القتلى والجرحي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت الشرطة الكندية إنه تم العثور على أحد المشتبه بهما في حادث الطعن الجماعي يوم الأحد في ساسكاتشوان ميتًا.

وفقا لنويورك تايمز قالت السلطات فب كندا إنه تم العثور على جثة داميان ساندرسون ، 31 عاما ، في منطقة جيمس سميث كري ، موطن العديد من الضحايا.

المشتبه بهما شقيقان وتقول الشرطة إن مايلز ساندرسون لا يزال طليقا ويعتقد أنه موجود في مدينة ريجينا.