الشرطة الكندية تعثر على جثة مشتبه به فى حادث طعن 10 أشخاص

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قالت الشرطة الكندية إنه تم العثور على أحد المشتبه بهما في حادث الطعن الجماعي يوم الأحد في ساسكاتشوان ميتًا.

وفقا لنويورك تايمز قالت السلطات فب كندا إنه تم العثور على جثة داميان ساندرسون ، 31 عاما ، في منطقة جيمس سميث كري ، موطن العديد من الضحايا.

المشتبه بهما شقيقان وتقول الشرطة إن مايلز ساندرسون لا يزال طليقا ويعتقد أنه موجود في مدينة ريجينا.

وقال بيان صادر عن اتحاد يمثل السكان الأصليين فى إقليم ساسكاتشيوان، الذى شهد حادث طعن الأحد، أسفر عن مصرع 10 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، إن انتشار المخدرات غير القانونية كان سببا فى الحادث المروع، الذى يعد من بين أسوأ حوادث القتل الجماعى فى التاريخ الكندى.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن الحادث يعد واحدا من بين حوادث القتل الجماعى الأكثر دموية فى التاريخ الكندى. ووقع أعنف هجوم بالسلاح فى تاريخ كندا فى 2020 عندما تنطر رجل فى زى ضابط شرطة وأطلق النار على الناس فى منازلهم وأشهر النيران فى مناطق بإقليم نوفا سكوتيا، وقتل 22 شخص. واستخدم رجل شاحنة لقتل 10 من المشاة فى تورنتو فى عام 2019، لكن عمليات القتل الجماعى اقل شيوعا فى كندا مقارنة بما هو عليه الحال فى الولايات المتحدة.