السجن 10 سنوات لربة منزل و6 آخرين لخطفهم محام وسرقته بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة بمعاقبة كل من " ح.ع.م" و " م خ.ا" و " أ.م.ع" و " أ.ي.م" و " م.ص.م" و " أ.ج.ال" و " ه.غ.أ" بالسجن المشدد 10 سنوات ومصادرة الأسلحة المضبوطة وإلزامهم بالمصاريف الجنائية لاتهامهم بخطف وسرقة المجني عليه " أ.أ.م".

وتعود أحداث القضية، المقيدة برقم 344 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان يفيد ببلاغ من المجني عليه، بقيام المتهمين بخطفه والتعدي عليه لسرقته بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان ، أنه علي اثر علاقة بين المجني عليه " أ.أ.س" محام وبين المتهمة السابعة " ه.غ.أ" ربة منزل، قامت باستدراجه إلى أحد الأماكن النائية بدائرة قسم العامرية، موهمه إياه برغبتها في شراء بعض الأدوية لأبنائها الصغار من أحدي الصيدليات، وحال وصوله إلى المكان المشار إليه، فؤجي بسيارة بها كل من " ح.ع.م" و " م خ.ا" و " أ.م.ع" و " أ.ي.م" و " م.ص.م" و " أ.ج.ال" مشهرين الأسلحة " سكاكين وطبنجة " في وجهه، واصطحبوه عنوة إلى محل سكن المتهم الرابع ، واحتجزوه وتعدوا عليه بعد تكميم فمه، واستولوا علي مبالغ مالية وفيزا كارت وهاتفين محمولين وأوراق شخصية، وقاموا باصطحابة لمكان خالي من السكان، وتركوه بداخل سيارته وفروا هاربين.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين علي النيابة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.