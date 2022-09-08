محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف الحملات المكبرة وإزالة الإشغالات

وفى هذا الصدد شن حى المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، شملت مناطق سيدي بشر بحري شارع الصاغ عبدالسلام والعيسوي وخالد بن الوليد وخليل حمادة وشارع جمال عبد الناصر، إسكندر ابراهيم ، وملك حفني واسفرت الحملة عن غلق 5 منشآت تجارية وضبط عدد 125 حالة إشغال متنوعة.

وقام حى المنتزة ثان برئاسة هدى أبو كليلة حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية وتطبيق الإجراءات الاحترازية استهدفت الحملة شارع جمال عبد الناصر بالمندرة بحري واسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر متنوعة وفرض غرامات فورية تقدر بـ36 ألف جنيه.

ونفذ حي شرق برئاسة الدكتورة رباب مدنى حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ومتابعة التزام المحال بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الإغلاق شملت منطقة شدس، ش شعراوى، ش عبد السلام عارف واسفرت الحملة عن غلق عدد 2 منشأة وفرض غرامات فورية بقيمة 8 آلاف جنيه.

وواصل حى العجمى برئاسة السيد موسي حملاته اليومية لإزالة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق العام استهدفت ميدان الكيلو 21 ومدينة 6 أكتوبر وطريق إسكندرية مطروح وتم إزالة الاشغالات والتعديات والفروشات والباعة الجائلين التي تشغل الطريق العام وتم التحفظ على كمية كبيرة من الإشغالات.

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وشهد حى الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلى حملة مكبرة لازالة الاشغالات استهدفت ميدان عرابي والتحرير وتفرعاته والسبع بنات والقائد جوهر وطريق الكورنيش واسفرت عن والتحفظ على 18حالة إشغال من شيش واستندات حديد وغيرها.

بينما قام حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة الأكشاك المخالفة والاشغالات والحواجز من شوارع ابزيس ، مسجد الحضرى ، المحكمة، محرم بك ، الحدينى ، الرصافه سوق شيديا ، الاندلس ، عمر لطفى ، وبورسعيد وأسفرت الحملة عن ضبط 50 حالة إشغال متنوع و40 حاجزا اسمنتيا وكاوتش.