الرئيس السيسي يفتتح القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس

كتب سمير حسنى

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس، واستمع الرئيس لشرح مفصل عن تصميم القرية، التى تضم أحدث الاستادات الرياضية ونادى صحى رياضى يضم "جيم" على مسطح 850 مترا مربعا ووحدة للطب الرياضى لعلاج الاصابات الرياضية.