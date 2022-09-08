الرئيس السيسي يعزى بريطانيا حكومة وشعبا في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

كتب:محمد الجالى

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى العزاء لبريطانيا في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وقال في تدوينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أتقدم بخالص العزاء، باسمي وباسم شعب مصر، للعائلة الملكية والحكومة البريطانية وشعب المملكة المتحدة، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، التي قادت بلادها لعقود طويلة بحكمة بالغة.

وأضاف الرئيس السيسي: وإنني أؤكد عزمنا العمل مع الملك تشارلز لتعزيز علاقات بلدينا وشعبينا الصديقين.. عزائي للأمة البريطانية في هذا المصاب الجلل، وثقتي كاملة بقدرة الملك تشارلز لسد الفراغ الذي ستتركه الملكة إليزابيث الثانية".