الرئيس السيسى: نعمل على إنشاء مراكز للتحكم بشبكة الكهرباء بـ3 مليارات دولار

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تكلفة تشغيل محطات الطاقة الكهربائية تقدر بـ2 مليار دولار، وتشغيل حقل ظهر ساهم في حل هذ الأزمة، موضحا أن دخول حقل ظهر للغاز الطبيعي ساعد الحكومة في تسعير الطاقة بأقل من الأسعار العالمية، قائلا: "لو حقل ظهر مش موجود في الوقت الحالي وبيقدم لنا طاقة بالتكلفة اللي بنتكلم فيها دلوقتي مكناش هنقدر نشغل محطات الطاقة الكهربائية".

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسى، في كلمة بحفل تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، إلى أن الدولة تعمل على انشاء مراكز للتحكم في شبكة الكهرباء بتكلفة 3 مليارات دولار، مؤكدا على أهمية البنية الأساسية التي تنفذها الدولة في انتاج وتوزيع التحكم في شبكة الكهرباء.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، لتعزيز الأسطول البحرى لهيئة قناة السويس، حيث تعزز القطع البحرية الجديدة تنافس قناة السويس ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال صناعة الوحدات المعاونة.

كان الرئيس السيسي تفقد القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس، واستمع إلى شرح مفصل عن تصميم القرية، التى تضم أحدث الاستادات الرياضية ونادى صحى رياضى يضم "جيم" على مسطح 850 مترا مربعا ووحدة للطب الرياضى لعلاج الإصابات الرياضية.