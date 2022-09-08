اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 سبتمبر 2022 02:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: مصر نجحت فى تحقيق مسيرة التنمية بدعم الأشقاء فى الخليج

الخميس، 08 سبتمبر 2022 01:15 م
الرئيس السيسى: مصر نجحت فى تحقيق مسيرة التنمية بدعم الأشقاء فى الخليج الرئيس السيسى خلال الفعالية
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر نجحت فى تحقيق مسيرة التنمية خلال الفترة السابقة بدعم الأشقاء فى الخليج، قائلا: "دعم الأشقاء فى الخليج ساعد مصر على الاستمرار في البناء والتنمية رغم التحديات، ولولا هذا الدعم لما استمرينا بهذه المعدلات الحالية".

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسى، في كلمة بحفل تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، إلى أن الدولة حريصة دائما على توفير مخزونات استراتيجية من السلع لمدة لا تقل عن 6 اشهر، والعمل على مواصلة توفير السلع بأسعار مناسبة رغم ارتفاع أسعار الطاقة عالميا.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، لتعزيز الأسطول البحرى لهيئة قناة السويس، حيث تعزز القطع البحرية الجديدة تنافس قناة السويس ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال صناعة الوحدات المعاونة.

الرئيس السيسى

الاشقاء فى الخليج

دول الخليج

الخليج



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة