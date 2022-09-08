الرئيس السيسى: مصر نجحت فى تحقيق مسيرة التنمية بدعم الأشقاء فى الخليج

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر نجحت فى تحقيق مسيرة التنمية خلال الفترة السابقة بدعم الأشقاء فى الخليج، قائلا: "دعم الأشقاء فى الخليج ساعد مصر على الاستمرار في البناء والتنمية رغم التحديات، ولولا هذا الدعم لما استمرينا بهذه المعدلات الحالية".

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسى، في كلمة بحفل تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، إلى أن الدولة حريصة دائما على توفير مخزونات استراتيجية من السلع لمدة لا تقل عن 6 اشهر، والعمل على مواصلة توفير السلع بأسعار مناسبة رغم ارتفاع أسعار الطاقة عالميا.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، لتعزيز الأسطول البحرى لهيئة قناة السويس، حيث تعزز القطع البحرية الجديدة تنافس قناة السويس ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال صناعة الوحدات المعاونة.