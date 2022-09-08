الرئيس السيسى للمصريين: "اوعوا تسمعوا كلام حد يسىء ليكم.. وردوا بالحقائق"

كتب سمير حسنى

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، المواطنين بعدم تصديق ما يشاع ضد الدولة، قائلا: "اوعوا تسمعوا كلام حد يسيئ ليكم، بنحاول نكون أمناء مع المصريين في كل شئ طيب نخبى عليكم ليه؟ .

أضاف الرئيس السيسي خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة بهيئة قناة السويس: أى حاجة بتتعمل بدراسات مش ناس قاعدة مع بعضها، دي مكاتب عالمية، وكل شيء بيدرس نصرف على مقتضاها المليارات طيب النتيجة إيه 2 مليار اللى جم السنة اللى فاتت يعني 37 مليار جنيه غير اللى قابله".

تابع الرئيس: "كان مهم نقول الكلام ده لمصر والإعلام إوعا تتكلم إن مصر كويسة هات اللى قالوا كله وضحكونا على اللى قالوه.. مالكوم خايفين تجيبوا اللى قالوه ؟.. بنرد عليهم بالواقع والحقائق".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، لتعزيز الأسطول البحرى لهيئة قناة السويس، حيث تعزز القطع البحرية الجديدة تنافس قناة السويس ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال صناعة الوحدات المعاونة.

كان الرئيس السيسي تفقد القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس، واستمع إلى شرح مفصل عن تصميم القرية، التى تضم أحدث الاستادات الرياضية ونادى صحى رياضى يضم "جيم" على مسطح 850 مترا مربعا ووحدة للطب الرياضى لعلاج الإصابات الرياضية.