الداخلية تضبط 1566 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط (1566) قضية تموينية متنوعة من بينهاضبط (3) قضايا حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات (37,820 طن "دقيق أبيض - سكر – ملح – مكرونة" ، 8090 عبوة سجائر) .. وكذا ضبط (442) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء بمضبوطات (2 طن أسمنت – 110,927 طن "دقيق أبيض – سكر – زيت - مكرونة - أعلاف – أسمدة" - 9823 عبوة سجائر) ، وكذا (705) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (5 قضايا دقيق مدعم "تصرف ، تجميع" – 46 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 82 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 19 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 33 قضية توقف عن الإنتاج – 520 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات (1,150 طن دقيق بلدى مدعم – 590 بطاقة ذكية) ، وكذا ضبط (19) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها ( 2 طن دقيق بلدى مدعم - 8٫360 طن "سكر – أسمدة" مدعمة – 350 عبوة زيت تموينى – 43444 لتر مواد بترولية – 100 إسطوانة بوتاجاز) .. بحجم مضبوطات بلغت (162٫257 طن – 17913 عبوة سجائر – 350 عبوة زيت تموين – 43444 لتر مواد بترولية – 100 أسطوانة بوتاجاز – 590 بطاقة تموينية ذكية).. كان أبرزها ضبط (17,8 طن "دقيق أبيض - سكر حر – أرز أبيض") معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (12,42 طن "زيت طعام - سكر حر – أرز أبيض – مكرونة – ملح طعام") معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، و ضبط (2,033 طن "لحوم مجمدة") معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الإسكندرية، وضبط (32 طن "دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الدقيق الأبيض بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة، وضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات – بمحافظة القاهرة) بحوزته كمية قدرها (15000 لتر "بنزين 80") تم تخزينها لبيعها بالسوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة المنيا) ، بحوزته عدد (489 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين) قام المذكور بتجميعها للإستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (4) قضايا بمضبوطات بلغت (127 قطعة "7 قطعة صوتية – 81 قطعة ضوئية – 39 ملصق"، وضبط (13,4 طن دواجن مجمدة) بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة، وضبط (4,6 طن أسماك مجمدة) معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة، وضبط (2,57 طن "دواجن – لحوم") بدون مستندات "مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة مصنعات اللحوم) بمحافظة القليوبية.

وتمكنت الجهود من ضبط (100 طن "ملح طعام بدون مستندات "مجهول المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية ، ويشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية، وضبط (7 طن مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع) بدون مستندات "مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام ، وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة مستحضرات التجميل) بمحافظة الشرقية، وضبط (39500 قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع) منتج نهائى مدون عليها علامات تجارية وهمية وغير مطابقة للمواصفات الصحية ، (12600 عبوة "بكرة خيط – بكرة سكتش – رول") بدون مستندات مجهولة المصدر ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، (5000 متر سلك للكمامات بدون مستندات مجهولة المصدر ، 50 ماكينة خط إنتاج – 3000 عبوة فارغة للتعبئة مدون عليها علامات تجارية وهمية).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأقمشة غير المنسوجة) بمحافظة القاهرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (10 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (31) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (15,080 طن معسل – 70417 عبوة "سجائر- معسل" مختلفة الأنواع).