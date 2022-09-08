الجيش الليبي يعلن القضاء على العقل المدبر لمذبحة الأقباط في سرت.. إنفوجراف

أعلن الجيش الليبي يعلن القضاء على العقل المدبر لمذبحة الأقباط المصريين في سرت، ونستعرض في النقاط الآتية أبرز المعلومات عن الداعشي الاخطر في ليبيا:
- الإرهابي المهدي دنقو مسؤول إمارة الحدود والهجرة في تنظيم داعش.
- انضم لما يسمى كتيبة شهداء أبو سليم عام 2011.
- قرر الانضمام لسرية أبو بكر الصديق في العام 2012.
- ترك ليبيا كي ينضم لجماعات إرهابية لعدة أشهر خلال العام 2013.
- شارك في تأسيس ما يسمى "مجلس شباب الإسلام" عام 2014.
- بايع تنظيم داعش الإرهابي عقب ظهوره فى 2014.
- يعد العقل المدبر والمخطط لمذبحة الأقباط المصريين في سرت.
- شكل خلايا لداعش في جنوب ليبيا خلال الفترة من 2016: 2022.
- 7 سبتمبر 2022: الجيش الليبي يعلن القضاء عليه في مدينة القطرون.
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