اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 سبتمبر 2022 09:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الجيش الليبي يعلن القضاء على العقل المدبر لمذبحة الأقباط في سرت.. إنفوجراف

الخميس، 08 سبتمبر 2022 08:00 ص
الجيش الليبي يعلن القضاء على العقل المدبر لمذبحة الأقباط في سرت.. إنفوجراف إنفوجراف
أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الجيش الليبي يعلن القضاء على العقل المدبر لمذبحة الأقباط المصريين في سرت، ونستعرض في النقاط الآتية أبرز المعلومات عن الداعشي الاخطر في ليبيا: 
 
- الإرهابي المهدي دنقو مسؤول إمارة الحدود والهجرة في تنظيم داعش.
- انضم لما يسمى كتيبة شهداء أبو سليم عام 2011.
- قرر الانضمام لسرية أبو بكر الصديق في العام 2012.
- ترك ليبيا كي ينضم لجماعات إرهابية لعدة أشهر خلال العام 2013.
- شارك في تأسيس ما يسمى "مجلس شباب الإسلام" عام 2014.
- بايع تنظيم داعش الإرهابي عقب ظهوره فى 2014.
- يعد العقل المدبر والمخطط لمذبحة الأقباط المصريين في سرت.
- شكل خلايا لداعش في جنوب ليبيا خلال الفترة من 2016: 2022.
- 7 سبتمبر 2022: الجيش الليبي يعلن القضاء عليه في مدينة القطرون. 
 
WhatsApp Image 2022-09-08 at 1.08.45 AM

 


الجيش الليبي

اخبار ليبيا

اخبار داعش

تنظيم داعش

مقتل داعشي في ليبيا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة