البيت الأبيض: الولايات المتحدة مستعدة لوقف محتمل لصادرات حوامل الطاقة الروسية

وكالات

أعلن البيت الأبيض أن واشنطن مستعدة لإيقاف محتمل لصادرات روسيا من حوامل الطاقة في حال قام الغرب بتسعيرها بأقل من أسعار السوق.

وقالت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية تعتقد أن الولايات المتحدة والغرب ككل على استعداد لتعليق محتمل لصادرات روسيا من الطاقة في حالة قيام الحلفاء عبر الأطلسي بالحد من الأسعار الهامشية لهذه المواد الخام.

وأضافت مسؤولة البيت الأبيض: "نحن جاهزون لذلك. كنا نعلم أنه سيكون جزءا من دليل الطرق الروسية لاستخدام الطاقة كسلاح، كما كانت تفعل خلال الأشهر القليلة الماضية. لذلك سنكون مستعدين لهذه الخطوة".

يشار إلى أن كلام جان بيير جاء في معرض الطلب منها للتعليق على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي حذر خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي اليوم الأربعاء، من أنه في حال اتخذ الغرب أي قرارات ذات "طابع سياسي" تتعارض مع العقود المبرمة لتوريد حوامل الطاقة، فإن "موسكو وبكل بساطة لن تقوم بالإيفاء بتلك التعاقدات".