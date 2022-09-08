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البنتاجون: نقل مساعدات عسكرية إلى كييف تشمل ذخيرة لأنظمة "هيمارس" الصاروخية

الخميس، 08 سبتمبر 2022 07:22 م
البنتاجون: نقل مساعدات عسكرية إلى كييف تشمل ذخيرة لأنظمة "هيمارس" الصاروخية البنتاجون
كتب أحمد عرفة

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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، نقل مساعدات عسكرية جديدة إلى كييف، تشمل ذخيرة إضافية لأنظمة "هيمارس" الصاروخية، ومجموعة جديدة من صواريخ "هارم" المضادة للرادارات، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة الأمريكية ستزود أوكرانيا بـ36 ألف قذيفة مدفعية من عيار 105 مم، و100 عربة مدرعة، وأكثر من 5 آلاف قذيفة مضادة للدبابات، و1.5 مليون رصاصة، وألف قذيفة عيار 155 مم بعيدة المدى، و4 مدافع هاوتزر، وقواذف وأسلحة خفيفة وعربات إسعاف وأنظمة رؤية ليلية بقيمة إجمالية قدرها 675 مليون دولار.

وتابعت وزارة الدفاع الأمريكية: قدمت الولايات المتحدة حوالي 15.2 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ يناير 2021، بما فيها أكثر من 14.5 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية.


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