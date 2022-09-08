"الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز" يشيد بتعهد ألمانيا بتقديم دعم 1.3 مليار دولار

كتبت : هند المغربي

أشاد برنامج الأمم المتحدة المشترك المعنى بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، بتعهد ألمانيا بتقديم 1.3 مليار يورو للتجديد السابع للصندوق العالمى لمكافحة الإيدز والسل والملاريا؛ وذلك بزيادة قدرها 30% على مساهمة الدولة البالغة مليار يورو فى عام 2019.

وقال البرنامج الأممى، فى بيان أصدره اليوم، أن الإعلان خطوة مهمة نحو تحقيق هدف جمع ما لا يقل عن 18 مليار دولار عندما يستضيف الرئيس الأمريكى جو بايدن المؤتمر السابع لتجديد موارد الصندوق العالمى فى نيويورك، فى وقت لاحق من هذا الشهر.

وقالت وينى بيانيما المديرة التنفيذية للبرنامج، أن هذا الإعلان يوضح قيادة ألمانيا المستمرة فى مجال الصحة العالمية والتزامها بالتعددية وتصميمها على إنقاذ ملايين الأرواح من خلال إنهاء الإيدز والسل والملاريا بحلول عام 2030.

وأشارت إلى أن هذا استثمار فى صحة الشباب ورفاههم، لاسيما الشابات والفتيات، وسيعزز الأمن العالمى من خلال غرس المرونة فى الأنظمة اللازمة لحماية الجميع من التهديدات الصحية الناشئة.

ونوه البرنامج الأممى بأن الولايات المتحدة هى أكبر مانح للصندوق العالمى، وقد تعهدت بتقديم 6 مليارات دولار للتجديد السابع للمنظمة بشرط تحقيق 18 مليار دولار بالكامل، ولفت إلى أن اليابان أعلنت الأسبوع الماضى زيادة مساهمتها فى الصندوق العالمى بنسبة 30% إلى أكثر من مليار دولار.

جدير بالذكر أن المؤتمر العالمى لتجديد موارد الصندوق سيعقد فى الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر الجارى، حيث يؤكد البرنامج أن تمويل الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية لايزال يتعرض لضغوط شديدة.

وأشار إلى أن الموارد الدولية المتاحة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية فى عام 2021 كانت أقل بنسبة 6% مما كانت عليه فى عام 2010.