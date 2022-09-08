اليوم السابع
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الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها من نقل أطفال أوكرانيين قسرا لروسيا

الخميس، 08 سبتمبر 2022 10:35 ص
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها من نقل أطفال أوكرانيين قسرا لروسيا اوكرانيا - ارشيفيه
كتبت : هند المغربي

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أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان إيلزى براندز كيريس، أن هناك اتهامات جديرة بالثقة عن نقل أطفال أوكرانيين غير مصحوبين قسرا إلى روسيا.

 

وأعربت المسؤولة-وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس عن قلقها من تبنى موسكو إجراءات لمنح الجنسية الروسية لهؤلاء الأطفال وتبنيهم من قبل عائلات روسية، مضيفة: "نشعر بالقلق لأن السلطات الروسية تبنت إجراء مبسطا لمنح الجنسية الروسية للأطفال الذين ليسوا تحت وصاية والديهم، ولأهلية هؤلاء الأطفال لأن يتم تبنيهم من قبل عائلات روسية".

 

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان تمكن من تأكيد أن القوات المسلحة الروسية أنشأت مراكز فرز حيث تجرى عمليات تفتيش أمنى وجمع بيانات شخصية.


الأمم المتحدة

حقوق الأنسان روسيا

أوكرانيا

الأطفال



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