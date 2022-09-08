الأمم المتحدة تصوّت على تعيين المفوض السامي الجديد لحقوق الإنسان

كتب: أحمد جمعة

تصوت الجمعية العامة للأمم المتّحدة، الليلة، على تعيين النمساوي فولكر تورك، مفوضا ساميا لحقوق الإنسان خلفا لميشيل باشليه بعدما رشّحه رسميا لتولّي هذا المنصب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش.

وكان جوتيريش قد وجه رسالة إلى الجمعية العامة جاء فيها إن "الأمين العام يقترح تعييين فولكر تورك (النمسا) مفوّضا ساميا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان" خلفاً لباشليه، الرئيسة السابقة لتشيلي، التي انتهت ولايتها في 31 أغسطس الماضي.

وأضافت الرسالة أنّ "الأمين العام واثق بأنّ الجمعية العامة ستوافق على تعيينه".

ويشغل تورك (57 عاما) منذ يناير 2022 منصب مساعد الأمين العام للأمم المتّحدة لشؤون التنسيق الاستراتيجي في المكتب التنفيذي لجوتيريش. ويعمل في الأمم المتحدة منذ أكثر من ثلاثين عاما وقد تعاون خصوصا مع جوتيريش عندما كان الأخير يشغل منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.