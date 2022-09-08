الأطباء البيطريين: إلغاء عقوبة الحبس فى قضية حيازة عقار الكيتامين

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للأطباء البيطريين، إنها قد حصلت على حكم بإلغاء الحبس السابق الحكم عليه بها في حكم أول درجة والإبقاء على الغرامة، وذلك فى قضية الطبيب البيطرى المتهم بحيازة عقار الكيتامين المخدرمشيرة إلى أن المحكمة أرتأت عدم توافر قصد الاتجار بالقضية ورأت أن الأصلح تطبيقه على الواقعة.

وأضافت النقابة: أنه على مدار 9 أشهر من المتابعة اليومية لقضية الطبيب البيطرى المتهم بقضية حيازة عقار الكيتامين المخدر بقصد الاتجار، والتي تم تداولها بالقضاء من بداية توصيفها جناية ثم جنحة وحكم درجة أولى بالحبس عام وغرامة 2000 جنيه، حتى انتهت بالحكم بدائرة جنح مستأنف الدخيلة بإلغاء حكم الحبس و الحكم بالغرامة فقط.

وأكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، وقوفها الدائم خلف الأطباء البيطريين كعهدها دوما منذ اليوم الأول ودوما.