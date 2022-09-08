إعلام: نتنياهو وضع كاميرا سرية خلال لقائه مع وفد أمريكى

وكالات

كشفت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، النقاب عن وضع زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كاميرا سرية خلال اجتماعه مع وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي الديمقراطيين والجمهوريين.

وقال موقع "واللا" العبري: "إن أحد أعضاء الوفد الأمريكي لاحظ وجود كاميرا فيديو في الغرفة، قام أحد مستشاري نتنياهو بتشغيلها، فيما كان نتنياهو يضع ميكروفونا في يده".

وأضاف الموقع العبري: "أن السفير الأمريكي سأل نتنياهو حول سبب وضعه المايكروفون في يده، لكن نتنياهو حاول التهرب قائلا "هذا لا شيء"، مشيرا إلى أن مصادر مطلعة قالت إن السفير والسيناتورات لم يقتنعوا، ما تسبب بشعور بعدم الارتياح لديهم.

وتابع الموقع نقلا عن مصدر مطلع على التفاصيل: "إن نتنياهو أراد تصوير وتسجيل اللقاء الذي عقد يوم الاثنين من أجل استخدام ذلك في حملته الدعائية لانتخابات الكنيست القريبة".