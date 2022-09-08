إطلاق مبادرة الحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" بتضامن كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة كفرالشيخ، برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، للتنفيذ من خلال وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الجَعميات الأهلية، برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، يأتى ذلك فى إطار الحد من مشكلة الطلاق فى مصر.

قال المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تأهيل الشباب المصرى المقبل على الزواج، من الجنسين، وإعدادهم لبدء حياة زوجية ناجح، كذا التأهيل النفسى والاجتماعى والشرعى لطرفى العلاقة، لبناء شراكة تقوم على الحب والاحترام والمسؤولية، كذلك التوعية بالشروط الواجب توافرها لبدء أولى خطوات الحياة الزوجية، بالإضافة إلى تثقيف الشباب المقبل على الزواج، من خلال عرض نماذج ناجحة فى الحياة العملية والأسرية.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، تهدف المبادرة أيضًا تلافى مشكلات أول سنة جواز من خلال تدريبات متخصصة للتوعيه بكيفية التعامل مع الشريك بجانب التوعية الصحية وجوانب الصحة الانجابيه، تم التنفيذ من خلال الجمعيات الأهلية بكل المراكز للإعلان عن مكان ومعاد التدريبات وتنظيم الحضور وتحفيز الشباب للحضور َتوعية بمفهوم مودة وأهميته.

يشترط الحضور تواجد الخطيب َوالخطيبه معا خلال اليوم والتدريب ومدته 6 ساعات وتكون شهادة موده للخطيبين معا بشهادة واحدة، جاء ذلك بحضور مدير إدارة الجمعيات مصطفى صبرى، ومنسق مودة بالمحافظة، دكتورة نسمة عبد الحليم، ومنسقى برنامج مودة بوزارة التضامن، خالد عبدالعظيم، مدير المركز.



الحضور في المبادرة



جانب من انطلاق المبادرة



تسليم شهادة التقدير