إزالة 77 حالة تعد على أراضى الزراعة فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتي بدأت أعمالها في 13 أغسطس الماضي، والتي تنفذ على ثلاث مراحل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 20، وأسفرت الحملة عن إزالة 55 حالة تعدي بمساحة 5 ألاف و644 متر مباني و22 حالة تعدي بمساحه 18 فدان و8 قيراط أرض زراعية بنطاق المحافظة، كما تم قطع المرافق عن 3 حالات تعدي على مساحة 525 متر بمركز ديرب نجم و4 حالات تعدي بمساحه 1415 متر بمركز أبو حماد و1 حالة بمساحة 120 متر بمركز كفر صقر.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.