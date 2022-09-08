إجراء الكشف الطبى على 1626 حالة من أبناء قرية الشخلوبة ضمن قافلة حياة كريمة

كفر الشيخ- محمد سليمان

واصلت جامعة كفر الشيخ، إطلاق مجموعة من القوافل الطبية الشاملة لعدد من القرى بمحافظة كفرالشيخ، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا، ودفعت الجامعة ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بقافلة طبية متكاملة اليوم الخميس الموافق 8 – 9- 2022م، إلى قرية " الشخلوبة " مركز سيدي سالم، وعدد من القرى المجاورة، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري، استمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة، وجرى تنظيم القافلة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإشراف رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي.

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب، طب الفم والأسنان، التمريض، بإشراف الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب والدكتور إيناس الجندي عميد كلية طب الفم والأسنان، والدكتور مها أبو جازيه والدكتور وائل الفقي وكيل الطب، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الجراحة العامة، وجراحة الأنف والأذن، طب وجراحة العيون، النساء والتوليد، طب الأطفال، الباطنة العامة، الكبد والجهازالهضمي، والأمراض العصبية والنفسية، وجراحة المخ والأعصاب، الأمراض الجلدية، الأمراض الصدرية، وجراحة العظام، المسالك البولية، القلب والأوعية الدموية، الصحة العامة والتوعية الصحية وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفرالشيخ.

من جانبه أشار الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، إلى أنه جرى تنظيم عدد من القوافل المتكاملة " صحية وبيئية وزراعية وبيطرية وتثقيفية وعلمية للقرى على مستوى المحافظة، بالتعاون مجلس الوزراء والمحافظة ومجالس المدن والمجلس القومي للمرأة، مؤكداً أن تنظيم القوافل الطبية والتوعية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمرارًا لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

وأضاف أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على 1626 حالة من أبناء قرية "الشخلوبة" مركز سيدي سالم ، وعدد من القرى المجاورة”، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة، وأشرف على القافلة ميدانياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، الأستاذ نافع حمادة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ومحمد صلاح مدير إدارة متابعة المشروعات، وثروت المرشدي من الإدارة العامة لمشروعات البيئة ، حازم عياد من الإدارة العامة لرعاية الشباب.



المشاركون في القافى



قافلة لجامعة كفر الشيخ



جانب من القافلة الطبية



قافلة لجامعة كفر الشيخ



اجراء الكشف الطبي على كافة الاعمار



العناية بالمرضى



الاهتمام بجذب الاهالي للقافلة



اجراء الكشف الطبي على ضمن ضمن قغافلة حياة كريمة