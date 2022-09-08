أعلى عدد سفن وحمولة وإيرادات فى تاريخ قناة السويس.. إنفوجراف

حطمت قناة السويس كافة الأرقام القياسية، سواء عدد السفن العابرة المجرى الملاحي اليومي أو الشهري و الإيرادات اليومية والشهرية والسنوية، حيث حطمت قناة السويس الأرقام القياسية اليومية في 6 أغسطس 2022، حيث سجلت أعلى معدل لعبور السفن في تاريخ القناة بالكامل بواقع 89 سفينة.

بينما حققت أعلى إيراد بالدولار في يوم 29 يوليو 2022 بواقع 32 مليون دولار.

أعلى معدل عبور واعلى إيراد في الشهر

وحققت قناة السويس أعلى معدل عبور للسفن في الشهر واعلى إيراد بالدولار في الشهر كام في أغسطس 2022 وفيه عبرت 2125 سفينة وأعلى إيراد بالدولار تحقق في نفس الشهر 745 مليون دولار.

عدد السفن

وكشفت قناة السويس من خلال مقارنة عن احصائية الملاحة بين شهري أغسطس 2021 واغسطس 2022، في أغسطس 2021 عبرت قناة السويس 1884سفينة وفي أغسطس 2022بلغت السفن التي عبرت القناة 2125سفينة بزيادة قدرها 12.8%.

الحمولات الصافية

وبلغت الحمولات الصافية التي عبرت القناة في أغسطس 2021، 110.2مليون طن اما في أغسطس 2022 بلغت الحمولات الصافية 127.8 مليون طن بزيادة قدرها 16%.

الإيرادات بالدولار

في أغسطس 2021 حققت هيئة قناة السويس إيرادات بلغت 562.7مليون دولار بينما بلغت في أغسطس من العام الجاري 744.8مليون دولار بزيادة قدرها 32.4%.