أصحاب مزارع الأقصر يبدأون فى موسم حصاد "الذرة الشامية" البلدى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، خلال تلك الأيام بدء أصحاب المزارع فى موسم حصاد "الذرة الشامية" البلدى، وذلك مع نهاية شهر أغسطس الماضى وبدء سبتمبر الجارى، وهو موعد الحصاد بعد زراعة المحصول فى شهر يونيو الجارى، حيث يقول المزارع أحمد عبد الدايم صاحب مزرعة فى نجع ابو حميد مجلس قروي النجوع بالأقصر، أن الذرة الشامية البلدى يتم زراعتها من أول شهر يونيو وحتى شهر أغسطس حيث يصل لـ120 يوم، ثم يتم بدء الحصاد من المزرعة ويتم تقشيره ويتم وضعه فى الشمس بما يسمى "مسطاح" يظل بها عدة أيام وبعدها مرحلة الدراسة للمحصول.

ويضيف صاحب المزرعة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم التجهيز لزراعة الشامى البلدى فى شهر 6 فمنه نوع بلدى ونوع هجين، والبلدى هو الذي يقوم بزراعته بعمر 90 يوم أما الهجين فيصل لـ120 يوما، ويقوم بحرث الأرض وتجهيزه بمصاطب لنقرها من غلتين حتى 3 غلات، وبين كل غلات حوالى شبر، وتدخل مرحلة التروية للأرض بالمياه، وبعد ظهور اللون الأخضر يتم عزق الذرة الشامية بالأنفار، ويتم بعدها وضع الكيماوي والري بمياه التنشيف، وتخرج الذرة على الزراعة ويتم وضع مبيدات حشرية عقب ذلك لكون الحشرات صعبة هذا العام، حيث يتم توفير أهم مبيدات حشرية فى السوق لحماية المحصول من الحشرات حوالى 5 أو 6 مرات للرش بتلك المبيدات.

وأوضح المزارع أحمد عبد الدايم، أن الذرة الشامية البلدى يعشقها الجمهور والمستهلكين من الأهالى، ولكن الدودة والحشرات تقوم بغزوها بصورة كبيرة، وقرروا منذ عدة سنوات العمل فى زراعة الذرة الهجين التى تقاوم الدودة والحشرات بصورة أكبر من البلدى، مؤكداً على أنه بالنسبة لما يقوم بزراعته هذا العام وهي الذرة الشامية البلدى، فالفدان الواحد يصل لـ15 أردب حسب جودة الأرض والكيماوى، ويصل سعر الأردب إلي 1400 جنيه، أما بالنسبة لفدان الهجين فيصل من 16 لـ17 أردبا ويختلف السعر ويكون أقل من سعر البلدى ويصل لـ1200 جنيه للأردب الواحد.