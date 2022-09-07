اليوم السابع
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رئيس جامعة الأقصر يبحث التعاون مع لجنة الاستثمار بنقابة المهندسين

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 01:18 م
رئيس جامعة الأقصر يبحث التعاون مع لجنة الاستثمار بنقابة المهندسين رئيس جامعة الأقصر يبحث التعاون مع رئيس لجنة الاستثمار
الأقصر – أحمد مرعى

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استقبل الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بمقر الإدارة المركزية للجامعة، المهندس ابوالحجاج رمضان، رئيس لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنقابة المهندسين الفرعية بالمحافظة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والنقابة.

واستعرض الجانبان، مجالات التعاون، من ريادة الأعمال والتنمية المستدامة واتاحة الإمكانيات المعملية في الجامعة لشباب المهندسين الباحثين وأيضا نقل خبرات المهندسين المتميزين في كافة المجالات العلمية والعملية لطلاب الجامعة والاستعداد الجيد لسوق العمل، ورحب رئيس الجامعة، بالتعاون مع كافة المؤسسات المختلفة، مؤكدا أن الجامعة تدعم أي فكرة أو مقترح يخدم المجتمع الأقصري.

وفى نفس السياق ترأس الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، اجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية، بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة استعدادات المدينة الجامعية لاستقبال الطلاب، مع قرب بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023، وناقش المجلس، فتح المبنى المميز لتسكين طالبات الجامعة للعام 2022-2023، وتحديد قواعد قبول التسكين والضوابط والشروط، وتحديد أسعار السكن سواء كان فرديا أو زوجيا، وتشكيل الهيئة الإشرافية للمباني المميزة وتحديد قواعد سداد الرسوم المقررة من قبل رئيس الجامعة.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور حمدي حسين، بحصر احتياجات مباني المدينة الجامعية بالكامل من فرش وتجهيزات، وإجراء أعمال الصيانة، وتوفير كافة متطلبات الأمن والراحة و تلبية الاحتياجات والخدمات الصحية والاجتماعية للطلاب، وتهيئة الجو الملائم لتلقي العملية التعليمية استعداداً للعام الدراسي المقبل.


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