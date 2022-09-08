أسامة ربيع: من المتوقع وصول أرباح قناة السويس العام المقبل لـ 8 مليارات دولار

كتب أحمد عرفة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة حققت الآن 7 مليارات دولار وهو أعلى رقم حققته القناة في تاريخها، موضحا أن السنة الماضية حققنا 5,8 مليار دولار.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال برنامج اليوم، المذاع على قناة دى أم سى، أن أقصى معدل حققته قناة السويس القديمة كان 4,7 مليار دولار أو 4,8 مليار دولار ، أي أن هناك 2 ونصف مليار دولار زادوا في وقت قصير.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس الجديدة ساهمت في تعظيم دخل القناة ووصولنا إلى معدلات قياسية ، وأصبح لدينا قدرات لعبور السفن العملاقة بحمولات كبيرة، وكنا نستهدف في 2023 عبور 90 سفينة، ولكن فى عام 2022 حققنا عبور 95 سفينة.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس،:أصبحت السفن تعبر في نصف الزمن التي كانت تعبره من قبل ، موضحا أن قناة السويس في تطور دائم خاصة المجرى الملاحى واسطول الهيئة، ومن المتوقع الوصول إلى 8 مليار دولار أرباح قناة السويس العام المقبل.