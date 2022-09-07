%62 نسبة تنفيذ مشروع إنشاء كوبرى السيل العلوى بأسوان بتكلفة 139 مليون جنيه ..صور

أسوان عبد الله صلاح

تابع أشرف عطية، محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع إنشاء كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاة، والذى يأتى ضمن خطة رفع مستوى جودة الحياة بمناطق حى شرق، وربطه بأحياء غرب وجنوب، بجانب الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين، والذى تم إنهاء 62 % للقضاء على مشكلة الاختناق المرورى أمام مزلقان السيل الجديد.

ومن جانبه، أوضح المهندس عيد كرومر مدير عام المنطقة العاشرة للهيئة العامة للطرق والكبارى، بأن تكلفة هذا المشروع الحيوى تصل إلى 139 مليون جنيه، ويصل أطوال الكوبرى والمداخل والمخارج إلى 2060 متر، حيث تم تصميمه بنظام 2 كوبرى فى اتجاهين منفصلين عرض كل منهما 7.5 متر ، وبحمولة 120 طن.

وأشار إلى أن هناك سباق مع الزمن لإنهاء الأعمال ليل نهار طبقاً للتوقيتات الزمنية المحددة، حيث تم تنفيذ أعمال الحدادة لصب سقف كوبرى السيل لمسافة 35 متر طولى ، علاوة على صب الأجزاء العلوية من الكوبرى بما يساهم فى إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة تعمل على رفع جودة خدمات الطرق.